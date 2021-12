Bergamo, Confindustria contro il caro materie prime: un portale prevede i prezzi per aiutare le imprese (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stezzano. Una piattaforma che fornisce in tempo praticamente reale strumenti per l’analisi e la previsione dei prezzi delle materie prime. Capace di anticipare tendenze, scenari ed eventuali rischi, spiegano gli ideatori. Si chiama APPIA (acronimo di Analisi e Previsione dei prezzi degli Input Aziendali). Sviluppata da Prometeia – realtà di consulenza, sviluppo software e ricerca economica con base a Bologna – è stata presentata mercoledì mattina, 15 dicembre, nell’auditorium della nuova sede di Confindustria Bergamo, al Kilometro Rosso. “Anche nella nostra provincia abbiamo segnali preoccupanti relativi all’impennata dei prezzi e alle difficoltà di reperimento delle materie prime, a cui si aggiunge il forte rialzo di tutte le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stezzano. Una piattaforma che fornisce in tempo praticamente reale strumenti per l’analisi e la previsione deidelle. Capace di anticipare tendenze, scenari ed eventuali rischi, spiegano gli ideatori. Si chiama APPIA (acronimo di Analisi e Previsione deidegli Input Aziendali). Sviluppata da Prometeia – realtà di consulenza, sviluppo software e ricerca economica con base a Bologna – è stata presentata mercoledì mattina, 15 dicembre, nell’auditorium della nuova sede di, al Kilometro Rosso. “Anche nella nostra provincia abbiamo segnali preoccupanti relativi all’impennata deie alle difficoltà di reperimento delle, a cui si aggiunge il forte rialzo di tutte le ...

