Benvenuti nel club delle aziende virtuose

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Costantini ha fondato Smart Capital, che fa del concetto di “famiglia” la base per le imprese sostenibili e creative Una holding di partecipazione finanziaria di tipo «permanent capital», specializzata in operazioni di private investment in public equity (“Pipe”) e di private equity. È questa la definizione di Smart Capital S.p.A., società fondata e presieduta da Andrea Costantini. Ma che cos’è, in concreto, Smart Capital? Un fondo? Undeal? «A noi piace definirci come il “eccellenti” – spiega Costantini – un vero e propriodi imprenditori che vogliono investire – tempo e risorse – in progetti imprenditoriali, nei settori dell’eccellenza italiana. L’attività è concentrata nell’investimento su piccole e medieitaliane quotate, non quotate o ...