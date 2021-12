Beni durevoli | Osservatorio Findomestic Italia in recupero | ma soffre il comparto auto

Advertising

La Repubblica

Con un'impennata dei consumi del +13,7 % il mercato deichiuderà il 2021 a quota 70,6 miliardi, vale a dire il 2% in più rispetto ai livelli pre - Covid. Secondo i dati della 28esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, realizzato in ...Crescono gli acquisti didei consumatori italiani, che puntano a raggiungere a fine 2021 i 70,6 miliardi di euro, con un aumento del 13,7% rispetto al 2020, già oltre i livelli pre - pandemia (+2% sul 2019). E' ...(Teleborsa) - Crescono gli acquisti di beni durevoli dei consumatori italiani, che puntano a raggiungere a fine 2021 i 70,6 miliardi di euro, con un aumento del 13,7% rispetto al 2020, già oltre ...Si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) registri nel mese di novembre un aumento dello 0,6 per cento. La stima ...