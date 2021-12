Beni confiscati, Città Metropolitana di Napoli: due nuovi bandi per l’assegnazione di immobili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle finalità di promozione dello sviluppo sociale del territorio ha deciso di indire due bandi per l’assegnazione, in comodato d’uso a titolo gratuito e per finalità sociali, di Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nei comuni di Saviano e Melito. Nello specifico, spiega una nota dell’Ente di piazza Matteotti, “il bando relativo al comune dell’area nolana riguarda il conferimento ad un unico assegnatario di tre suoli agricoli siti in via Olivella e in via Cutolo, mentre quello relativo al comune di Melito ha ad oggetto una villa nel Parco Ville in via Roma”. Possono partecipare i soggetti individuati nel D.Lgs. n.159/2011 ei Consorzi, le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi, nell’ambito delle finalità di promozione dello sviluppo sociale del territorio ha deciso di indire dueper, in comodato d’uso a titolo gratuito e per finalità sociali, dialla criminalità organizzata nei comuni di Saviano e Melito. Nello specifico, spiega una nota dell’Ente di piazza Matteotti, “il bando relativo al comune dell’area nolana riguarda il conferimento ad un unico assegnatario di tre suoli agricoli siti in via Olivella e in via Cutolo, mentre quello relativo al comune di Melito ha ad oggetto una villa nel Parco Ville in via Roma”. Possono partecipare i soggetti individuati nel D.Lgs. n.159/2011 ei Consorzi, le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o ...

