Benevento-Monza | tutto quello che c' è da sapere sul match

Primo confronto tra Benevento e Monza in Serie B. Le due squadre si sono incrociate due volte in Coppa Italia: nella fase a gironi del 1982/83 e nel secondo turno dell'edizione 2019/20, con i brianzoli che hanno eliminato i campani in entrambe le occasioni. Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Benevento e? reduce da quattro vittorie di fila in campionato, realizzando nel parziale 2.8 gol di media a partita; la squadra giallorossa potrebbe collezionare cinque successi consecutivi in Serie B per la prima volta da giugno 2020 (sette in quel caso). Il Monza e? imbattuto da 10 partite di campionato (6V, 4N); i biancorossi non infilano una striscia piu? lunga di match senza sconfitte in Serie B da gennaio 2000 (12 in quel caso). Il Monza ha raccolto 22 punti nelle ultime 10 ...

