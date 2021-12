Ben Affleck rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Jennifer Garner: “Mi sentivo in trappola, per questo sono diventato alcolista” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner, probabilmente berrei ancora“, così Ben Affleck durante un’intervista all’Howard Stern Show. Il divo americano ha spiegato di aver cominciato a bere anche perché il matrimonio con la madre dei suoi tre figli (Violet, Seraphina e Samuel) lo rendeva “infelice”. Si sentiva “in trappola” poiché non riusciva a lasciare i figli, ma allo stesso tempo non era felice. Quindi beveva per non pensare. Una situazione complessa che lo ha trascinato nel vortice dell’alcolismo, come aveva raccontato anni fa sui social: “Sto combattendo per me stesso e per la mia famiglia”. Dopo 10 anni d’amore e il divorzio, finalizzato nel 2018, l’attore è tornato insieme ad una delle sue ex storiche: Jennifer Lopez. I due erano stati fidanzati dal 2002 al 2004, poi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se fossi rimasto sposato con, probabilmente berrei ancora“, così Bendurante un’intervista all’Howard Stern Show. Il divo americano ha spiegato di aver cominciato a bere anche perché ilcon la madre dei suoi tre figli (Violet, Seraphina e Samuel) lo rendeva “infelice”. Si sentiva “in” poiché non riusciva a lasciare i figli, ma allo stesso tempo non era felice. Quindi beveva per non pensare. Una situazione complessa che lo ha trascinato nel vortice dell’alcolismo, come aveva raccontato anni fa sui social: “Sto combattendo per me stesso e per la mia famiglia”. Dopo 10 anni d’amore e il divorzio, finalizzato nel 2018, l’attore è tornato insieme ad una delle sue ex storiche:Lopez. I due erano stati fidanzati dal 2002 al 2004, poi hanno ...

