Belgio, sciopero della polizia: rinviata Standard Liegi-Beerschot (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Standard Liegi-Beerschot, sfida valida per la 19esima giornata di Pro League, e inizialmente in programma questa sera alle 21:00, non si svolgerà. A comunicarlo è la formazione di casa tramite una nota, in cui spiega che la causa dell’annullamento è uno sciopero della polizia. Il club fa sapere che ha provato fino all’ultimo a garantire lo svolgimento dell’incontro, anche a costo di disputarlo a porte vuote. Ma l’impossibilità di recuperare un minimo di agenti della polizia, ha portato le autorità a non consentire lo svolgimento della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021), sfida valida per la 19esima giornata di Pro League, e inizialmente in programma questa sera alle 21:00, non si svolgerà. A comunicarlo è la formazione di casa tramite una nota, in cui spiega che la causa dell’annullamento è uno. Il club fa sapere che ha provato fino all’ultimo a garantire lo svolgimento dell’incontro, anche a costo di disputarlo a porte vuote. Ma l’impossibilità di recuperare un minimo di agenti, ha portato le autorità a non consentire lo svolgimentopartita. SportFace.

Advertising

Master2001_3 : RT @ComunistaRosso: Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si apprest… - Rosyfree74 : RT @ComunistaRosso: Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si apprest… - samilsocialista : RT @ComunistaRosso: Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si apprest… - Giovannidm_97 : RT @ComunistaRosso: Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si apprest… - AMuneratti : RT @ComunistaRosso: Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si apprest… -