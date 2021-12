Belen Rodriguez | clamoroso | con l’attore bonazzo mano nella mano in pubblico Addio Antonino

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime ore il noto portale Whoopsee ha lanciato uno scoop come non si vedevano da molto nel settore della cronaca rosa. Si tratta di un video, rubato in un esclusivo locale di Milano, El Porteno Prohibido, in cui compaiono (rullo di tamburi) la neo-mamma biscol bel Michele Morrone. Ma come,di 365 giorni non aveva negato le indiscrezioni che, in un passato molto recente, stavano girando su lui e la vamp sudamericana? “Alan mi consiglia di fidanzarmi con. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e ed un c**o. Però chi lo sa”, le precise parole di Michele Morrone. Magari, una volta appresa la ...