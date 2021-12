Belen e Michele Morrone: ritorno di fiamma? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La bella Belen Rodriguez continua a sorprendere tutti, con nuovi incredibili gossip. La bella showgirl argentina è stata da pochissimo beccata in compagnia del suo ex flirt Michele Morrone ad una festa a Milano. Ma cosa ci sarà tra i due? Sarà tutto finito con Antonino? Nelle ultime ore, Belen Rodriguez è tornata al centro della cronaca rosa; la showgirl argentina è stata pizzicata in compagnia dell’attore Michele Morrone. I due avevano avuto un flirt qualche tempo fa, ma dopo un’estate di passione tra i due era tutto finito, o almeno così pensavano tutti. Solo poche settimane fa Belen aveva smentito tutte le voci di una crisi con Antonino Spinalbese, rivelando ad un fotografo che lei e l’hairstylist in realtà, non si erano mai lasciati. Adesso però, dopo il video in ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La bellaRodriguez continua a sorprendere tutti, con nuovi incredibili gossip. La bella showgirl argentina è stata da pochissimo beccata in compagnia del suo ex flirtad una festa a Milano. Ma cosa ci sarà tra i due? Sarà tutto finito con Antonino? Nelle ultime ore,Rodriguez è tornata al centro della cronaca rosa; la showgirl argentina è stata pizzicata in compagnia dell’attore. I due avevano avuto un flirt qualche tempo fa, ma dopo un’estate di passione tra i due era tutto finito, o almeno così pensavano tutti. Solo poche settimane faaveva smentito tutte le voci di una crisi con Antonino Spinalbese, rivelando ad un fotografo che lei e l’hairstylist in realtà, non si erano mai lasciati. Adesso però, dopo il video in ...

