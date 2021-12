Belen e Michele Morrone: i retroscena sull’incontro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da qualche ora non si fa che parlare di Belen Rodriguez e di quello che sembra un flirt in piena regola con Michele Morrone. I due, infatti, di recente sono stati beccati in un ristorante milanese mano nella mano; ma come stanno davvero le cose? Ieri sera Whoopsee ha paparazzato Belen Rodriguez e Michele Morrone in un locale milanese specializzato in cucina argentina. I due sono apparsi intenti a ridere ma, soprattutto, mano nella mano e, ovviamente, il gossip su di loro è subito impazzato. Morrone e Belu, infatti, già in passato erano stati accostati della cronaca rosa, che aveva parlato di uno scambio di messaggi in codice tra di loro ma poi, invitato da un followers a fidanzarsi con l’ex di De Martino, Morrone aveva detto di cercare in una donna ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da qualche ora non si fa che parlare diRodriguez e di quello che sembra un flirt in piena regola con. I due, infatti, di recente sono stati beccati in un ristorante milanese mano nella mano; ma come stanno davvero le cose? Ieri sera Whoopsee ha paparazzatoRodriguez ein un locale milanese specializzato in cucina argentina. I due sono apparsi intenti a ridere ma, soprattutto, mano nella mano e, ovviamente, il gossip su di loro è subito impazzato.e Belu, infatti, già in passato erano stati accostati della cronaca rosa, che aveva parlato di uno scambio di messaggi in codice tra di loro ma poi, invitato da un followers a fidanzarsi con l’ex di De Martino,aveva detto di cercare in una donna ...

