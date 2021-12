Beautiful anticipazioni: l’inquietante ossessione di Thomas per il manichino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 dicembre 2021? Siete pronti a scoprire tutti i dettagli? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere: fino a che punto si spingerà Thomas a causa della sua ossessione e Finn, adesso che conosce i problemi del fratello di Steffy, che cosa farà con lui? E quali saranno le intenzioni di Quinn che ha appena scoperto di esser stata in qualche modo tradita da Shauna visto che lei vive da Eric? La Fuller è rimasta senza casa e senza lavoro mentre il suo ex ha accolto in casa Forrester una imbrogliona…Ridge ed Eric questa volta non sembrano però avere nessuna intenzione di perdonarla…Intanto a Los Angeles è arrivata anche Paris, la sorella di Zoe e si sa, quando c’è un nuovo personaggio in azione, possono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 16 dicembre 2021? Siete pronti a scoprire tutti i dettagli? Come sempre arrivano le nostreche ci rivelano tutto quello che sta per accadere: fino a che punto si spingeràa causa della suae Finn, adesso che conosce i problemi del fratello di Steffy, che cosa farà con lui? E quali saranno le intenzioni di Quinn che ha appena scoperto di esser stata in qualche modo tradita da Shauna visto che lei vive da Eric? La Fuller è rimasta senza casa e senza lavoro mentre il suo ex ha accolto in casa Forrester una imbrogliona…Ridge ed Eric questa volta non sembrano però avere nessuna intenzione di perdonarla…Intanto a Los Angeles è arrivata anche Paris, la sorella di Zoe e si sa, quando c’è un nuovo personaggio in azione, possono ...

Advertising

makethewheel : RT @Queen_alorac: Ho letto da anticipazioni che Todaro si sia lamentato del voto dato a Carola per la coreo che preparava da settimane. riv… - nientecriterio : RT @Queen_alorac: Ho letto da anticipazioni che Todaro si sia lamentato del voto dato a Carola per la coreo che preparava da settimane. riv… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 15 dicembre: Zoe gelosa di Paris? - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2021 - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: le allucinazioni di Thomas peggiorano -