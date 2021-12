Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: Zoe presenta Carter a Paris. Quinn cerca di convincere Shauna ad andarsene (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: eccoci agli spoiler della prossima puntata della soap. Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: Zoe è felice per la presenza di Paris e le fa conoscere Carter Paris è arrivata a Los Angeles per una visita a Zoe. Quest’ultima è contenta di avere accanto la sorella e le presenta Carter. Quinn insiste con Shauna che deve andarsene da Villa Forrester Dopo aver scoperto che Shauna è ancora a casa di Eric, Quinn vuole assolutamente che l’ex amica se ne vada, visto che lei è stata cacciata. L’attrice di Brooke ha lavorato con un ex “gieffino vip”! Sappiamo che Brooke spera con Ridge di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 dicembre 2021)16: eccoci agli spoiler della prossima puntata della soap.16: Zoe è felice per la presenza die le fa conoscereè arrivata a Los Angeles per una visita a Zoe. Quest’ultima è contenta di avere accanto la sorella e leinsiste conche deveda Villa Forrester Dopo aver scoperto cheè ancora a casa di Eric,vuole assolutamente che l’ex amica se ne vada, visto che lei è stata cacciata. L’attrice di Brooke ha lavorato con un ex “gieffino vip”! Sappiamo che Brooke spera con Ridge di ...

