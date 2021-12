Batosta Tim | Vodafone e Wind | Ecco cosa fare subito per non farvi scalare i 50 euro di Natale “Un furto”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le compagnie telefoniche possono modificare i costi e le tariffe se agiscono entro i limiti stabiliti dall’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dai regolamenti dell’Agcom, l’Autorità Garante delle comunicazioni. Le offerte possono essere modificate dalla compagnia anche in corso d’opera, purché vengano rispettate delle determinate regole. Prima di tutto, la modifica può avvenire solo se prevista già nel contratto e sopra ogniin seguito a delle ragioni oggettive. Inoltre il consumatore deve essere avvisato della modifica con un preavviso di almeno trenta giorni. La motivazione apportata dalla compagnia telefonica per giustificare il cambio della tariffa non può ridursi a un mutamento delle politiche commerciali, ma deve essere specifica nei confronti del consumatore. Che, dal suo canto, può decidere di recedere dal contratto una volta venuto ...