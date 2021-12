Basket | Reggio Emilia corsara nel finale in FIBA Europe Cup | espugnato il campo di Kiev

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vittoria di vitale importanza per l’Unahotelsnella seconda giornata della seconda fase diCup 2021-2022. La formazione allenata da Attilio Caja si impone in terra ucraina, a, contro il, con il punteggio di 79-80 grazie a un Hopkins che non trema nel supplementare che decide il confronto: suoi 13 dei punti reggiani, con Osvaldas Olisevicius a 14, Bryant Crawford a 12 e Andrea Cinciarini a 10 con 11 assist., invece, raccoglie di più dalla coppia Darryl Woodson-James Thompson (23 e 16 punti). Non è il primo quarto dei sogni per entrambe le squadre: si sbaglia tanto, soprattutto da parte ospite (servono 3’45” per il primo canestro). Il principale protagonista è Crawford, che porta tutti al primo ...

...POTENZIALMENTE DECISIVA! KievEmilia è in diretta dal Palace of Sport nella capitale ucraina, alle ore 18:00 di mercoledì 15 dicembre : si gioca per la seconda giornata nel gruppo J di......due vecchie conoscenze delitaliano. Stiamo parlando di Will Cherry e Dustin Hogue: il primo a dire il vero lo abbiamo visto poco in Serie A1, nel 2020 aveva vestito la canotta di...Vittoria di vitale importanza per l'Unahotels Reggio Emilia nella seconda giornata della seconda fase di FIBA Europe Cup 2021-2022. La formazione allenata da Attilio Caja si impone in terra ucraina, a ...KIEV (Ucraina) – La Pallacanestro Reggiana senza Candi e Baldi Rossi ottiene la seconda vittoria consecutiva esterna, vincendo all’ultimo secondo del supplementare con un tap-in di Hopkins, imponendos ...