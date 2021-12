Basket | Eurolega 2021-2022 | l’Olimpia Milano attende al Forum il Real Madrid per una sfida di altissimo livello

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)torna sul parquet delper la sedicesima giornata di, a distanza di 48 ore dal successo ottenuto contro i greci del Panathinaikos martedì (75-54 il risultato finale). In quel di Assago arriva una delle squadre più forti tra quelle della massima competizione europea: il. L’Armani Exchange si appresta quindi ad affrontare la compagine che la precede in classifica (gli spagnoli sono infatti secondi in graduatoria con un record di 12-3, alle spalle della capolista Barcellona che ha uno score di 13-2).sembra aver ritrovato la compattezza e forza con cui aveva iniziato nel migliore dei modi la campagna di, riuscendo anche a guardare tutti dall’alto verso il basso ad inizio novembre dopo ...

L'Olimpia Milano torna sul parquet del Forum per la sedicesima giornata di Eurolega, a distanza di 48 ore dal successo ottenuto contro i greci del Panathinaikos martedì (75-54 il risultato finale). In ...