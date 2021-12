Basket | Eurolega 2021 2022 | Bayern Monaco e CSKA Mosca ko | bene Monaco

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I risultati delle partite di mercoledì 15 dicembre, valide per la quindicesima giornata didi. Sfide molto interessanti, quelle che hanno chiuso il primo dei due turni che si giocheranno questa settimana. UNICS Kazan ha trovato un bella vittoria esterna contro ilin un derby russo che ha visto gli uomini di Perasovic avere la meglio dei padroni di casa grazie ad un gran secondo quarto, chiuso con il parziale di 7-19. Il risultato finale è di 67-88, che permette a Kazan di raggiungere a nove vittorie proprio i connazionali. Balza all’occhio il dato dei tiri da tre, con ilche si è fermato ad un mediocre 28.1% (9/32), mentre Kazan ha chiuso con il 60% (15/25). RISULTATI e CLASSIFICA AGGIORNATA Sconfitta netta anche per il ...

Advertising

sportface2016 : #Eurolega: #BayernMunich e #CSKAMosca ko, bene il #Monaco - infoitsport : Scommesse Basket Eurolega, Milano-Real Madrid: Olimpia favorita su Betaland nel big match contro gli spagnoli - OA_Sport : Finisce la serie positiva di Schio in Eurolega: a interromperla è Girona - zazoomblog : Basket Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano attende al Forum il Real Madrid per una sfida di altissimo livello -… - sportface2016 : #Basket | #Eurolega, Ettore #Messina: 'Contro il #RealMadrid una gara speciale' -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Nella scorsa stagione ha avuto qualche sporadica apparizione incon il Panathinaikos; se ...00 di mercoledì 15 dicembre , si gioca al Taliercio per la 7giornata nel gruppo B diEurocup ...... acquisto di lusso e grande veterano dial cui posto è stato acquisito JaKarr Sampson. ...30 di mercoledì 15 dicembre : nella 7giornata del gruppo B diEurocup 2021 - 2022 la Segafredo ...Coach Walter De Raffaele in conferenza stampa al Taliercio dopo il successo della Reyer Venezia sul Cedevia Olimpija Lubiana: "E' una vittoria che mi fa contento, perché ...Finisce la serie positiva di quattro vittorie consecutive del Famila Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Giorgios Dikaioulakos è stata infatti sconfitta dallo Spar Girona in terra i ...