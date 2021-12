Basket, EuroCup 2021-2022: la Virtus Bologna domina in casa contro il Promitheas (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto facile per la Virtus Bologna nella settima giornata dell’EuroCup 2021-2022. La squadra di Sergio Scariolo ha dominato contro i greci del Promitheas Patras per 91-72, ottenendo il quinto successo in stagione, restando in vetta alla classifica insieme al Buducnost e a Gran Canaria. Una partita che si è decisa nel secondo tempo, specialmente nel terzo quarto, e che ha visto la Virtus andare a referto tutti i giocatori con almeno 3 punti. Il miglior marcatore è stato Kyle Weems con 18, in doppia cifra chiude anche Amar Alibegovic con 14, aggiungendo 7 rimbalzi. Ai greci, invece, non sono bastati i 15 di Jerai Grant. Primi due quarti in cui regna l’equilibrio, con il tabellone che segna 43-43 all’intervallo. Si resta sul punto a punto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto facile per lanella settima giornata dell’. La squadra di Sergio Scariolo hatoi greci delPatras per 91-72, ottenendo il quinto successo in stagione, restando in vetta alla classifica insieme al Buducnost e a Gran Canaria. Una partita che si è decisa nel secondo tempo, specialmente nel terzo quarto, e che ha visto laandare a referto tutti i giocatori con almeno 3 punti. Il miglior marcatore è stato Kyle Weems con 18, in doppia cifra chiude anche Amar Alibegovic con 14, aggiungendo 7 rimbalzi. Ai greci, invece, non sono bastati i 15 di Jerai Grant. Primi due quarti in cui regna l’equilibrio, con il tabellone che segna 43-43 all’intervallo. Si resta sul punto a punto ...

