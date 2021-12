Basket | EuroCup 2021-2022 | la Reyer Venezia torna alla vittoria contro Lubiana

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Importantedellanella settima giornata di. La squadra di Walter De Raffaele ha superato per 77-70 gli sloveni dello Cedevita Olimpija, ottenendo un successo fondamentale in ottica qualificazione ai playoff dopo due sconfitte consecutive. Quello di stasera era infatti uno sdiretto, conche ha ottenuto la terzastaccando proprio il Cedevita. Mitchell Watt è il miglior marcatore del match con 17 punti ed ottime anche le prestazioni di Stefano Tonut e Michele Vitali, con entrambi che mettono a referto 16 punti. Anon sono bastati i 14 punti di Jacob Pullen e i 12 di Edo Muric. Ottimo avvio degli ospiti che allungano sul +9 (5-14) a metà primo quarto. ...

... PER RISALIRE LA CORRENTE Venezia Olimpia Lubiana , partita in diretta alle ore 20:00 di mercoledì 15 dicembre , si gioca al Taliercio per la 7giornata nel gruppo B di2021 - 2022 . ...di Claudio Franceschini) VIRTUS BOLOGNA PROMITHEAS: MATCH ABBORDABILE Virtus Bologna Promitheas si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 15 dicembre : nella 7giornata del gruppo B di2021 -...La Virtus Segafredo Bologna centra una solida vittoria contro Promitheas Patras, valida per la sesta giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Una vittoria importante perché, complici i ri ...