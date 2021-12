Basket, Champions League: Brindisi non difende, Cluj ne mette più di 100 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quarta sconfitta su cinque partite in Champions League per l’Happy Casa Brindisi, che in casa di Cluj concede troppo in difesa, subisce oltre 100 punti e non può così certo sperare di vincere. Prova più volte la rimonta la squadra di Vitucci, ma alla fine è sconfitta. Decisivi falli fatti e rimbalzi offensivi subiti. Primo quarto difficile per i pugliesi, che dopo un paio di minuti di sostanziale equilibrio subiscono un parziale di 10-0 e vedono i padroni di casa scappare via sospinti da Elijah Stewart e Patrick Richard. Ancora Richard fissa il punteggio sul 18-6 a metà primo quarto, risponde Raphael Gaspardo, ma Cluj resta avanti in doppia cifra. Negli ultimi tre minuti, però, le triple di Lucio Redivo e Josh Perkins (due volte), limitano i danni e si va al primo stop con i padroni di casa avanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quarta sconfitta su cinque partite inper l’Happy Casa, che in casa diconcede troppo in difesa, subisce oltre 100 punti e non può così certo sperare di vincere. Prova più volte la rimonta la squadra di Vitucci, ma alla fine è sconfitta. Decisivi falli fatti e rimbalzi offensivi subiti. Primo quarto difficile per i pugliesi, che dopo un paio di minuti di sostanziale equilibrio subiscono un parziale di 10-0 e vedono i padroni di casa scappare via sospinti da Elijah Stewart e Patrick Richard. Ancora Richard fissa il punteggio sul 18-6 a metà primo quarto, risponde Raphael Gaspardo, maresta avanti in doppia cifra. Negli ultimi tre minuti, però, le triple di Lucio Redivo e Josh Perkins (due volte), limitano i danni e si va al primo stop con i padroni di casa avanti ...

