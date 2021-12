Advertising

zazoomblog : Barone Fiorentina: “Gattuso si commenta da solo Italiano è un professionista vero” - #Barone #Fiorentina: #“Gattus… - UVSV_ : Joe #Barone sulla questione rinnovo di Vlahovic ???? Con #Dusan siamo stati chiari, gli abbiamo proposto il rinnovo… - MCalcioNews : Barone: 'Vlahovic? Offerto il miglior contratto della storia della Fiorentina. Ikoné sarebbe l'ideale' - nadi1913 : RT @PietroLazze: Il dg della #Fiorentina Joe Barone a @repubblica su Ikoné del @losclive: “Lo seguiamo, sarebbe l’ideale per il nostro gioc… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Joe Barone: “Viola Park nel 2022? È il sogno di tutti” #Fiorentina #Vlahovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Barone Fiorentina

Il dirigente dellalancia un'altra frecciata a Rino Gattuso Joe, direttore generale della, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica . Nel suo intervento ha parlato di diversi temi, tra i quali anche la questione legata a Gennaro ...Ma al centro del dibattito c'è sempre il futuro di Vlahovic: ' Gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della- proseguea proposito dell'attaccante serbo,...Il dirigente viola parla delle strategie di mercato dei viola per gennaio. La Fiorentina quinta in classifica pensa in grande: il direttore generale Joe Barone, in un'intervista a La Repubblica, ha pa ...Ecco le parole di Barone: “Siamo stati chiari con Dusan. Gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della Fiorentina”. Barone: “La proposta è sul ...