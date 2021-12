Barella non ha dubbi sul futuro di Brozovic: “Sono sicuro che lo farà!” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Barella non ha dubbi sul futuro di Brozovic. Nicolò Barella, dopo essere stato premiato come “exploit dell’anno” sul palco dei Gazzetta sports awards, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sarà un campionato equilibrato fino alla fine, ma qualcosa in più delle altre ce lo abbiamo. Sappiamo come si vince, è una cosa che sentono anche gli avversari” Barella Inter futuroPoi spazio agli elogi: “Inzaghi ci ha lasciato più liberi di esprimerci e con il suo carisma è riuscito a coinvolgerci tutti quanti. Il futuro di Brozovic? So che è molto legato all’Inter e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Ama questo club, ha dato tantissimo anche negli anni più difficili. Poi ovviamente ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021)non hasuldi. Nicolò, dopo essere stato premiato come “exploit dell’anno” sul palco dei Gazzetta sports awards, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sarà un campionato equilibrato fino alla fine, ma qualcosa in più delle altre ce lo abbiamo. Sappiamo come si vince, è una cosa che sentono anche gli avversari”InterPoi spazio agli elogi: “Inzaghi ci ha lasciato più liberi di esprimerci e con il suo carisma è riuscito a coinvolgerci tutti quanti. Ildi? So che è molto legato all’Inter e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Ama questo club, ha dato tantissimo anche negli anni più difficili. Poi ovviamente ...

Advertising

reportrai3 : “Se Francesco Calderone dice che quella barella non è rotta tu devi andare in giro con quella barella”: si risparmi… - FBiasin : Ok, il #Real è più forte e ha vinto meritatamente. Stop. L’#Inter? Non avere #Barella è un problema serio, non ave… - gioseesghosts : RT @90ordnasselA: “Fin da quando ero ragazzo mi ero immaginato un giorno all’Inter,sognando di esserci mentre la squadra vinceva lo scudett… - Jefe100 : RT @90ordnasselA: “Lei e Brozovic fate coppia fissa, in campo e pure ad Appiano. Ci dica la verità: quando rinnova il croato?” “Lo sa perc… - Jefe100 : RT @90ordnasselA: “Inzaghi ci ha lasciato un po’ più liberi di esprimerci. Non perché Conte ci “obbligasse” a chissà cosa. Però Inzaghi con… -