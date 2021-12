Barcellona, Sergio Aguero si ritira per un problema cardiaco: “È la decisione migliore per la mia salute” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ho deciso di lasciare il calcio professionistico. È un momento molto difficile, ma sono comunque felice per la decisione che ho preso. La priorità va alla mia salute”. Con queste parole, rilasciate in conferenza stampa, Sergio Aguero in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio giocato a 33 anni per un problema cardiaco. Il 30 ottobre scorso l’argentino era stato costretto a uscire dal campo per un problema al torace. nel corso del match con l’Alaves. “Le cose succedono per una ragione – aggiunge l’ormai ex attaccante del Barcellona – Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ho deciso di lasciare il calcio professionistico. È un momento molto difficile, ma sono comunque felice per lache ho preso. La priorità va alla mia”. Con queste parole, rilasciate in conferenza stampa,in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio giocato a 33 anni per un. Il 30 ottobre scorso l’argentino era stato costretto a uscire dal campo per unal torace. nel corso del match con l’Alaves. “Le cose succedono per una ragione – aggiunge l’ormai ex attaccante del– Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso lagiusta, ho cercato di fare il possibile ...

Advertising

Peter20371 : Il giocatore del Barcellona, Sergio Aguero, in lacrime, si ritira dal calcio giocato a causa di 'nessuna correlazio… - Secchicandi2 : RT @ResPubl79983835: ORA - La stella del Barcellona Sergio Aguero (33) scoppia in lacrime mentre conferma il ritiro dal calcio a causa di u… - masterx_iulm : Era nell'aria, questa volta è definitivo: #ElKunAguero lascia il #calcio ??. La stella argentina, 33 anni, dice bas… - gauchonews : Sergio Agüero conferma il ritiro dal calcio: “È dura ma devo farlo” #sergioaguero #Aguero #barcellona #Argentina - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: Alle 12:00 ha parlato in conferenza stampa Sergio #Aguero annunciando, tra le lacrime, il ritiro dal calcio giocato. Ecc… -