Barcellona, Laporta vuole Haaland: incontro con Raiola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione pericolosa dei conti non ferma il Barcellona sul mercato. Il presidente Joan Laporta crede all’operazione Erling Haaland e il 21enne attaccante norvegese è stato al centro del recente incontro tra la dirigenza blaugrana e l’agente Mino Riola. Dopo l’addio di Messi, c’è bisogno di una star per rilanciare ambizioni e obiettivi e per rispondere al probabile arrivo di Mbappè al Real Madrid. La dirigenza sta cercando di alzare i ricavi a tutti i livelli, che sia con nuovi sponsor, alternative all’accordo fra Liga e Cvc e possibili cessioni. A parte Ansu Fati, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez, nessuno è incedibile e Laporta potrebbe fare leva anche sui buoni rapporti con Raiola. Potrebbe arrivare inoltre un altro assistito di Raiola, Noussair Mazraoui, 24enne ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione pericolosa dei conti non ferma ilsul mercato. Il presidente Joancrede all’operazione Erlinge il 21enne attaccante norvegese è stato al centro del recentetra la dirigenza blaugrana e l’agente Mino Riola. Dopo l’addio di Messi, c’è bisogno di una star per rilanciare ambizioni e obiettivi e per rispondere al probabile arrivo di Mbappè al Real Madrid. La dirigenza sta cercando di alzare i ricavi a tutti i livelli, che sia con nuovi sponsor, alternative all’accordo fra Liga e Cvc e possibili cessioni. A parte Ansu Fati, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez, nessuno è incedibile epotrebbe fare leva anche sui buoni rapporti con. Potrebbe arrivare inoltre un altro assistito di, Noussair Mazraoui, 24enne ...

