'Barcellona, incontro tra Laporta e Raiola per Haaland' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Barcellona (Spagna) - Dal punto di vista finanziario la situazione non è certo straordinaria a Barcellona, ma questo non impedirà al club catalano di fare un tentativo per Erling Haaland . Questo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)(Spagna) - Dal punto di vista finanziario la situazione non è certo straordinaria a, ma questo non impedirà al club catalano di fare un tentativo per Erling. Questo ...

Advertising

sportli26181512 : '#Barcellona, incontro tra Laporta e #Raiola per #Haaland': Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il preside… - sportface2016 : #Barcellona, si studia il piano per arrivare ad #Haaland. Si tratta un altro assistito di #Raiola - infoitsport : Incontro Raiola-Barcellona: Juventus scippata in casa - LeBombeDiVlad : ?? #Laporta incontra #MinoRaiola ???? Due nomi nella discussione tra le parti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - apuntobracco : Lunedì un emissario del #Barcellona sarà a Buenos Aires per un incontro esplorativo con il #RiverPlate: si parlerà… -