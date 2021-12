Barbara D’Urso sfoggia un cappotto così chic da restare imbambolati: il suo prezzo vi farà girare la testa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Appassionata di moda e di accessori, Barbara D’Urso ha lasciato senza parole i fan: sapete quanto costa il suo elegantissimo cappotto? Icona della tv ma anche della moda: da vera diva del piccolo schermo quale è, Barbara D’Urso sa sempre come stupire i suoi fan anche in fatto di immagine. Ne sono la prova i L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Appassionata di moda e di accessori,ha lasciato senza parole i fan: sapete quanto costa il suo elegantissimo? Icona della tv ma anche della moda: da vera diva del piccolo schermo quale è,sa sempre come stupire i suoi fan anche in fatto di immagine. Ne sono la prova i L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IlContiAndrea : Questa settimana eccezionalmente la nuova puntata di #DragRaceItalia su @discoveryplusIT sarà disponibile da domani… - zazoomblog : Barbara D’Urso sfoggia un cappotto così chic da restare imbambolati: il suo prezzo vi farà girare la testa -… - Mania48Mania53 : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… - Marco1999Busa : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… - ROBIX1 : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara d’Urso riceve un appello: “La Talpa? Parteciperei se la facesse lei” Lanostratv