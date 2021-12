Ballando con le stelle, tragedia in giuria: “Mi ha insegnato tanto”. Il ricordo di Carolyn Smith commuove tutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Carolyn Smith è una donna energica, dal carattere forte ed in possesso di una forte volontà. Caratteristiche che sono basilari per farsi strada nel competitivo mondo della danza e che le hanno permesso di imporsi anche come personaggio televisivo. In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere anche un altro lato del carattere della nota coreografa: quello sentimentale. Dopo la scoperta del cancro, infatti, Carolyn Smith si è naturalmente aperta sui social. In questi anni ha raccontato tutto il percorso di cure fatto, ma anche aperto le porte del suo privato a tutti coloro che la seguono sui social. Abbiamo in questo spazio scoperto il lato meno forte di una donna coraggiosa, ma al contempo vulnerabile come ciascuno di noi. Il suo racconto non è mai stato disperato o straziante, ma ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è una donna energica, dal carattere forte ed in possesso di una forte volontà. Caratteristiche che sono basilari per farsi strada nel competitivo mondo della danza e che le hanno permesso di imporsi anche come personaggio televisivo. In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere anche un altro lato del carattere della nota coreografa: quello sentimentale. Dopo la scoperta del cancro, infatti,si è naturalmente aperta sui social. In questi anni ha raccontato tutto il percorso di cure fatto, ma anche aperto le porte del suo privato acoloro che la seguono sui social. Abbiamo in questo spazio scoperto il lato meno forte di una donna coraggiosa, ma al contempo vulnerabile come ciascuno di noi. Il suo racconto non è mai stato disperato o straziante, ma ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - PGuarnaccia : @Ballando_Rai @RaiUno @albertoangela Per la prima volta,per il grande Alberto Angela, guarderò il programma 'ballando con le stelle'!!! ???? - GloriaVeronesi : @mgrazia1961 @borraccino_ Con il finalone di Ballando 'perderebbe comunque'. #machisenefrega -