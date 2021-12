Back 4 Blood: modalità offline e nuovi contenuti nell’ aggiornamento di Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tante novità in arrivo per il titolo di Turtle Rock Studios: con l’ aggiornamento gratuito previsto per Natale, lo sviluppatore ha annunciato di voler aggiungere tanti nuovi contenuti in Back 4 Blood, tra cui, innanzitutto, la modalità offline. Vediamo insieme tutti i dettagli! Risale al mese scorso l’annuncio della roadmap di Back 4 Blood contenente tutti i nuovi aggiornamenti in programma per i prossimi mesi. Il successore spirituale di Left 4 Dead è riuscito, in poco tempo dall’uscita, ha raggiungere quota 6 milioni di giocatori, diventando di fatto un successo commerciale. Viene naturale pensare quindi che il supporto del gioco continuerà nei mesi a venire; soffermandoci sugli aggiornamenti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tante novità in arrivo per il titolo di Turtle Rock Studios: con l’gratuito previsto per, lo sviluppatore ha annunciato di voler aggiungere tantiin, tra cui, innanzitutto, la. Vediamo insieme tutti i dettagli! Risale al mese scorso l’annuncio della roadmap dicontenente tutti iaggiornamenti in programma per i prossimi mesi. Il successore spirituale di Left 4 Dead è riuscito, in poco tempo dall’uscita, ha raggiungere quota 6 milioni di giocatori, diventando di fatto un successo commerciale. Viene naturale pensare quindi che il supporto del gioco continuerà nei mesi a venire; soffermandoci sugli aggiornamenti ...

