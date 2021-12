Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ... la sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative, e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. 'La collaborazione con l'Ordine degli ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ... la sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative, e la sezione.it, versione mobile del sito di Gfl. 'La collaborazione con l'Ordine degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati Roma Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi il presidente Galletti: "Ordine sempre più social, deve diventare una casa di vetro" Con una app totalmente gratuita, l'Ordine degli Avvocati di Roma diventa 2.0 , mettendo a disposizione dei suoi 26 mila iscritti e di chiunque ne abbia necessità uno strumento potente che permette di tenere sempre con sé a portata di cellulare le ...

AVVOCATI, L’ORDINE DI ROMA 2.0 IN UN’APP TUTTI I SERVIZI DEL COA DELLA CAPITALE Con un’app totalmente gratuita, l’Ordine degli Avvocati di Roma diventa 2.0, mettendo a disposizione dei suoi 26 mila iscritti e di chiunque ne abbia necessità uno strumento potente che permette di te ...

