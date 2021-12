Avete mai visto Angelica Fiorello, figlia del mattatore tv? E’ praticamente la fotocopia del padre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . La ragazza è nata dal matrimonio con Susanna Biondo Della vita professionale di Rosario Fiorello, noto semplicemente come Fiorello, si sa praticamente tutto. Del resto, lo straordinario showman siciliano, nato a Catania sessantuno anni fa, è un artista a tutto tondo, un autentico mattatore capace di intrattenere milioni di persone sia in televisione che in radio. Ex animatore dei villaggi turistici, poi dj e presentatore ai microfoni di un’emittente storica come Radio Deejay. Infine, prolifico e geniale autore e conduttore televisivo. Un vero e proprio ‘one man show’ che nel corso degli anni ha riscosso uno straordinario successo di pubblico. FiorelloCome dicevamo, la carriera di Fiorello è un elenco impressionante di trasmissioni, programmi, varietà e talk show che ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . La ragazza è nata dal matrimonio con Susanna Biondo Della vita professionale di Rosario, noto semplicemente come, si satutto. Del resto, lo straordinario showman siciliano, nato a Catania sessantuno anni fa, è un artista a tutto tondo, un autenticocapace di intrattenere milioni di persone sia in televisione che in radio. Ex animatore dei villaggi turistici, poi dj e presentatore ai microfoni di un’emittente storica come Radio Deejay. Infine, prolifico e geniale autore e conduttore televisivo. Un vero e proprio ‘one man show’ che nel corso degli anni ha riscosso uno straordinario successo di pubblico.Come dicevamo, la carriera diè un elenco impressionante di trasmissioni, programmi, varietà e talk show che ...

