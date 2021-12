Australia | bimbo di 4 anni ordina online a Gelato Messina oltre 1 100 dollari di coni e dolci

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sorpresa "agrodolce" per una famiglia di Sydney dopo che il figlioletto di 4hato a loro insaputa 1.139di gelati e. Il padre, Kris King, ha dato alil suo cellulare per...

Il padre, Kris King, ha dato alil suo cellulare per farlo distrarre e lui, tramite una app, ... Gelato Messina: dallo Stretto all'Dodici negozi a Sidney, tre a Melbourne, due nel ...Il padre, Kris King, ha dato alil suo cellulare per farlo distrarre e lui, tramite una app, ha fatto l'ordinazione, facendogli recapitare al lavoro decine di vaschette di gelato con i suoi ...Un papà lascia il cellulare al figlio di 4 anni, ma il bimbo ordina online oltre mille dollari di gelato: è quanto accaduto a Sydney, in Australia. Secondo quanto ricostruito dal padre del piccolo, Kr ...Sorpresa "agrodolce" per una famiglia di Sydney dopo che il figlioletto di 4 anni ha ordinato a loro insaputa 1.139 dollari di gelati e dolci. Il padre, Kris ...