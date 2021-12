(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stata riaperta alsettedi chiusura a causa di unache “mise in ginocchio” i comuni del Tanagro e degli Alburni, la strada statale 19, nel tratto ricadente nel Comune di. Ottodi agonia e battaglia per i cittadini del Tanagro che a causa di unache fece cedere l’asse viario al chilometro 40mila della, il 23 gennaio 2014, videro scattare l’immediata chiusura aldella strada di competenza Anas e che collega l’uscita autostradale dell’A3 sita nel comune di Petina, con il ...

anteprima24 : ** #Auletta, #Frana sulla SS19 delle Calabrie: dopo 7 anni #Riapertura al #Traffico veicolare **… -

Ultime Notizie dalla rete : Auletta frana

anteprima24.it

...approfondita sono fondamentali per evitare che si ripetano situazioni del passato come la/... presentato all'dei Gruppi di Montecitorio, alla presenza di Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento ......approfondita sono fondamentali per evitare che si ripetano situazioni del passato come la/... presentato all'dei Gruppi di Montecitorio, alla presenza di Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento ...Era il 23 gennaio del 2014 quando un movimento franoso causò il cedimento e la totale interdizione al traffico della Strada Statale 19 “delle Calabrie” nel tratto che attraversa il territorio comunale ...La prima cittadina Maria Terranova ha affidato a un post su Facebook la richiesta di aiuto alle istituzioni regionali. L'ondata di maltempo che ha colpito il centro del Palermitano nei giorni scorsi h ...