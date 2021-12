Atletica, Milano Cross Challenge 2021: domenica al via la prima edizione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) domenica 19 dicembre sarà il giorno della prima edizione per il “Milano Cross Challenge by Eset” all’ippodromo Snai La Maura, a San Siro, nell’impianto dedicato al trotto. Un evento che riporta la corsa sui prati nel capoluogo lombardo dopo quasi 45 anni con oltre 600 atleti iscritti di ogni età, dagli esordienti ai master, e diversi azzurri del mezzofondo al via nelle gare di 5 chilometri. Sfida al maschile tra il campione tricolore del Cross corto Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Yassin Bouih (Fiamme Gialle). Prevista dagli organizzatori anche la partecipazione di Nekagenet Crippa (Esercito). Quest’ultimo ha dovuto rinunciare all’EuroCross a causa di un malessere avvertito alla vigilia. Curiosità per Dario De Caro (Battaglio Cus Torino) in un cast che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021)19 dicembre sarà il giorno dellaper il “by Eset” all’ippodromo Snai La Maura, a San Siro, nell’impianto dedicato al trotto. Un evento che riporta la corsa sui prati nel capoluogo lombardo dopo quasi 45 anni con oltre 600 atleti iscritti di ogni età, dagli esordienti ai master, e diversi azzurri del mezzofondo al via nelle gare di 5 chilometri. Sfida al maschile tra il campione tricolore delcorto Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Yassin Bouih (Fiamme Gialle). Prevista dagli organizzatori anche la partecipazione di Nekagenet Crippa (Esercito). Quest’ultimo ha dovuto rinunciare all’Euroa causa di un malessere avvertito alla vigilia. Curiosità per Dario De Caro (Battaglio Cus Torino) in un cast che ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : #atletica Milano si riprende il cross, evento all'ippodromo ???? domenica #19dicembre, nell’impianto di San Siro ded… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica Milano si riprende il cross, evento all'ippodromo ???? domenica #19dicembre, nell’impianto di San Siro dedicat… - atleticaitalia : #atletica Milano si riprende il cross, evento all'ippodromo ???? domenica #19dicembre, nell’impianto di San Siro ded… - cur_mic : #Tokyo2020 unposted su Twitter (pt.2) 5. Pre-semifinale Zverev vs Djokovic. Milano era particolarmente bella 6. Pre… - L0LXXX0 : Per gente atletica e alla mano, gruppo telegram per Sex e Conoscenza: -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Milano Olimpiadi Invernali di Pechino, mentre l'Ue cincischia ... o meno, rifiutare di partecipare con una rappresentanza politica o addirittura atletica. C'è una ... come paese ospitante dei Giochi Olimpici Invernali di Milano - Cortina 2026. Una bella gatta da ...

Milano si riprende il cross, evento all'ippodromo E poi in azione due tricolori giovanili su pista come Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano), che quest'anno ha vinto il titolo dei 3000 juniores, e Breanna Selley (Bracco Atletica), al successo ...

Atletica, Milano Cross Challenge 2021: domenica al via la prima edizione Sportface.it Milano si riprende il cross, evento all'ippodromo Torna nella città di Milano una campestre del calendario nazionale. Domenica 19 dicembre sarà il giorno della prima edizione per il “Milano Cross Challenge by Eset” all’ippodromo Snai La Maura, a San ...

Liguria, sport e solidarietà all’evento podistico “Un Diecimila Insieme” Genova. Nel weekend è andata in scena “Un Diecimila Insieme”, evento podistico organizzato tra Genova, Rivoli e Milano da AppNRun grazie alla collaborazione di quattro società podistiche: Zena Runners ...

... o meno, rifiutare di partecipare con una rappresentanza politica o addirittura. C'è una ... come paese ospitante dei Giochi Olimpici Invernali di- Cortina 2026. Una bella gatta da ...E poi in azione due tricolori giovanili su pista come Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria), che quest'anno ha vinto il titolo dei 3000 juniores, e Breanna Selley (Bracco), al successo ...Torna nella città di Milano una campestre del calendario nazionale. Domenica 19 dicembre sarà il giorno della prima edizione per il “Milano Cross Challenge by Eset” all’ippodromo Snai La Maura, a San ...Genova. Nel weekend è andata in scena “Un Diecimila Insieme”, evento podistico organizzato tra Genova, Rivoli e Milano da AppNRun grazie alla collaborazione di quattro società podistiche: Zena Runners ...