Athletic, Barcellona e Real fanno causa alla Liga per l’accordo con il fondo Cvc (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l’accordo il momento dei ricorsi in tribunale. L’Athletic di Bilbao, il Barcelona e il Real Madrid hanno ufficializzato con una nota di aver avviato un’azione legale contro gli accordi adottati dall’Assemblea de LaLiga il 10 dicembre, che ha approvato il cosiddetto Progetto Impulse con il fondo CVC. “I tre club ritengono che si tratti di un’operazione illegale che provoca danni irreparabili all’intero settore calcistico spagnolo e che viola palesemente i principi più elementari della legge sportiva spagnola e lo stesso statuto della Liga”, si legge nella nota. LaLiga e il fondo di investimento CVC diventano partner industriali. I club riceveranno 1,994 milioni di euro (di fatto due miliardi), in cambio a CVC vanno circa l ‘8% dei ricavi delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopoil momento dei ricorsi in tribunale. L’di Bilbao, il Barcelona e ilMadrid hanno ufficializzato con una nota di aver avviato un’azione legale contro gli accordi adottati dall’Assemblea de Lail 10 dicembre, che ha approvato il cosiddetto Progetto Impulse con ilCVC. “I tre club ritengono che si tratti di un’operazione illegale che provoca danni irreparabili all’intero settore calcistico spagnolo e che viola palesemente i principi più elementari della legge sportiva spagnola e lo stesso statuto della”, si legge nella nota. Lae ildi investimento CVC diventano partner industriali. I club riceveranno 1,994 milioni di euro (di fatto due miliardi), in cambio a CVC vanno circa l ‘8% dei ricavi delle ...

