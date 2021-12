Atalanta, De Roon: “Vaccino? Mai avuto dubbi. Ripaga dei sacrifici” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il Vaccino Ripaga dei sacrifici. È molto più bello giocare con i tifosi: giocare con lo stadio vuoto è strano, c’è una concentrazione diversa, non hai la spinta per ribaltare un risultato. E sono contento anche che in Italia non si sia mai abbandonata la mascherina, è molto utile a limitare i contagi. Bisogna fare di tutto per tornare alla normalità: Vaccino, mascherina, Green pass“. Queste le parole di Marten De Roon, intervistato da L’Eco di Bergamo sul tema vaccinazione. Il centrocampista assicura: “Mai avuto dubbi”, al contrario di molti colleghi no-vax. E il centrocampista dell’Atalanta sugli indecisi: “Tutto il mondo voleva trovare una soluzione al virus, e i risultati si vedono. Chi è vaccinato ha meno rischio di finire in ospedale. E con meno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ildei. È molto più bello giocare con i tifosi: giocare con lo stadio vuoto è strano, c’è una concentrazione diversa, non hai la spinta per ribaltare un risultato. E sono contento anche che in Italia non si sia mai abbandonata la mascherina, è molto utile a limitare i contagi. Bisogna fare di tutto per tornare alla normalità:, mascherina, Green pass“. Queste le parole di Marten De, intervistato da L’Eco di Bergamo sul tema vaccinazione. Il centrocampista assicura: “Mai”, al contrario di molti colleghi no-vax. E il centrocampista dell’sugli indecisi: “Tutto il mondo voleva trovare una soluzione al virus, e i risultati si vedono. Chi è vaccinato ha meno rischio di finire in ospedale. E con meno ...

