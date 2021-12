Astoi | nuova ordinanza viaggi uccide il turismo organizzato

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “LaMinistro Speranza sulle restrizioni deiporterà ad una pesante ricaduta sul, già in grave crisi. Il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro Garavaglia intervengano subito.” Lo ha detto il presidente diConfindustria) Ezhaya. “Non c’è mai un limite al peggio. Persino l’Unione Europea ci richiama all’ordine e ci chiede spiegazioni per decisioni unilaterali e incomprensibili che limitano la circolazione dei cittadini comunitari. Con calma olimpica vengono tolti e aggiunti Paesi che possono essere visitati per, dall’oggi al domani, senza nessun razionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una settimana fa ha urlato il dolore per il suo stato di crisi lungo ormai due ...

'Non c'è limite al peggio - tuona il presidente diConfindustria Viaggi, Pier Ezhaya. Persino ... Il rischio che l'emergenza diventi la 'normalità' è concreto. Convivere con il virus è ...ROMA - 'Laordinanza del ministro Speranza sulle restrizioni per i viaggi, porterà a una pesante ricaduta ... Così, in una nota, il presidente diConfindustria Viaggi, Pier Ezhaya. 'Non c'è ...La stretta sanitaria anti-Covid (quarantena per i non vaccinati e tampone per tutti) agita il settore: "Subito misure di sostegno dal governo" ...Dall'Unione Europea è arrivata la richiesta di chiarimento sulla decisioni di introdurre il tampone per chi arriva in Italia dall'estero. Critiche anche dalle associazioni di categoria: «A monte i flu ...