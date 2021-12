Assunzioni docenti di sostegno da prima fascia Gps, la Flc Cgil spera nella legge di bilancio: “Potrebbe garantire la copertura di 27 mila cattedre” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono giorni decisivi per l'approvazione della legge di bilancio: anche la scuola ha le sue questioni aperte di grande importanza. Fra gli emendamenti segnalati nei giorni scorsi dalle forze politiche di maggioranza c'è quello relativo alla proroga della procedura di assunzione in ruolo dagli elenchi di prima fascia delle Gps degli insegnanti di sostegno. Per la Flc Cgil si tratterebbe di una misura molto importante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono giorni decisivi per l'approvazione delladi: anche la scuola ha le sue questioni aperte di grande importanza. Fra gli emendamenti segnalati nei giorni scorsi dalle forze politiche di maggioranza c'è quello relativo alla proroga della procedura di assunzione in ruolo dagli elenchi didelle Gps degli insegnanti di. Per la Flcsi tratterebbe di una misura molto importante. L'articolo .

