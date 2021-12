Assalto a Capitol Hill, Meadows accusato di oltraggio al Congresso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'allora presidente ignoro' per ore i disperati appelli per fermare l'attacco provenienti da vari parlamentati e persino dal suo primogenito e da tre conduttori di punta della Fox, la sua tv preferita ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'allora presidente ignoro' per ore i disperati appelli per fermare l'attacco provenienti da vari parlamentati e persino dal suo primogenito e da tre conduttori di punta della Fox, la sua tv preferita ...

Advertising

Tg3web : Un piano per riportare Donald Trump alla Casa Bianca con un colpo di Stato, dopo la vittoria di Joe Biden e prima d… - Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio girava un piano per la ripresa del potere da parte di Trump… - Angela23763271 : RT @ilfoglio_it: L'inchiesta mostra che i trumpiani sapevano che stava accadendo una cosa grave a #CapitolHill ma #Trump li ha ignorati. C'… - andreastoolbox : Assalto a Capitol Hill, ex capo gabinetto Meadows accusato di oltraggio al congresso - Rai News… - ilfoglio_it : L'inchiesta mostra che i trumpiani sapevano che stava accadendo una cosa grave a #CapitolHill ma #Trump li ha ignor… -