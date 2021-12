Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 14 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 14 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Sabato, domenica e lunedì ha totalizzato 3019 spettatori (15.44% di share). Il film 10 giorni con Babbo Natale su Canale5 ha conquistato in media 2830 spettatori (share 14.33%), mentre il calcio, con la partita di Coppa Italia Genoa-Salernitana, su Italia1 ha realizzato 900 spettatori (4.02%). Su Rai2 la puntata del reality show Il Collegio, ha portato a casa 1071 spettatori (5.99%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1412 spettatori (7.55%). Su Rete4 la puntata il film Blood Father ha totalizzato 801 spettatori (3.78%) e su La7 il ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Sabato, domenica e lunedì ha totalizzato 3019 spettatori (15.44% di share). Il film 10 giorni con Babbo Natale su Canale5 ha conquistato in media 2830 spettatori (share 14.33%), mentre il calcio, con la partita di Coppa Italia Genoa-Salernitana, su Italia1 ha realizzato 900 spettatori (4.02%). Su Rai2 la puntata del reality show Il Collegio, ha portato a casa 1071 spettatori (5.99%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1412 spettatori (7.55%). Su Rete4 la puntata il film Blood Father ha totalizzato 801 spettatori (3.78%) e su La7 il ...

