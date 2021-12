Ascolti TV 14 dicembre, padre e figlia sbancano i Soliti Ignoti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doppia festa ai Soliti Ignoti - Il ritorno, che non solo celebra gli ottimi riscontri ottenuti a livello di Ascolti tv, bensì anche per la vittoria raggiunta dai due concorrenti. padre e figlia, difatti, hanno intascato un bel montepremi, riuscendo ad emozionare persino il pubblico da casa. Ascolti TV di ieri 14 dicembre, chiude Il Collegio con un 'non ammesso agli orali' Nel Prime Time di ieri 14 dicembre, Rai 1 ha trasmesso il film ' Sabato, Domenica e Lunedì', visualizzato da 3.02 milioni di persone e uno share equivalente al 15.44%. Numeri che superano di pochissimo Canale 5 che ha mandato in onda un film tipico di questo periodo: 10 giorni con Babbo Natale. A scegliere il quinto canale sono stati 2.8 milioni di spettatori e uno share pari al ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doppia festa ai- Il ritorno, che non solo celebra gli ottimi riscontri ottenuti a livello ditv, bensì anche per la vittoria raggiunta dai due concorrenti., difatti, hanno intascato un bel montepremi, riuscendo ad emozionare persino il pubblico da casa.TV di ieri 14, chiude Il Collegio con un 'non ammesso agli orali' Nel Prime Time di ieri 14, Rai 1 ha trasmesso il film ' Sabato, Domenica e Lunedì', visualizzato da 3.02 milioni di persone e uno share equivalente al 15.44%. Numeri che superano di pochissimo Canale 5 che ha mandato in onda un film tipico di questo periodo: 10 giorni con Babbo Natale. A scegliere il quinto canale sono stati 2.8 milioni di spettatori e uno share pari al ...

