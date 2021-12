Arthur con la valigia: dalla Spagna alla Lazio, le possibili destinazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l'esclusione per motivi disciplinari a Venezia per un ritardo all'allenamento, ultimo episodio di un rosario già discreto di eventi sopra le righe che ha coinvolto Arthur Melo, l'ufficialità in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l'esclusione per motivi disciplinari a Venezia per un ritardo all'allenamento, ultimo episodio di un rosario già discreto di eventi sopra le righe che ha coinvoltoMelo, l'ufficialità in ...

Advertising

FBiasin : “A #Sarri piace molto #Arthur, ipotesi di uno scambio con #LuisAlberto”. E poi dicono che #Sarri non vuole bene alla #Juve… - MarcelloChirico : A gennaio #Sarri vorrebbe #Arthur, messo sul mercato dalla @juventusfc , ma la @OfficialSSLazio non è disposta a co… - maiorana82 : @sportmediaset Eppure Arthur in un squadra con un cc decente lo vorrei vedere. - 23PierMorra88 : @SCUtweet Secondo me Arthur e Ramsey potrebbero partire a gennaio ma parliamo di prestito e rescissione , il proble… - andalf72 : @juanito92e Purtroppo credo sia più realistica l'idea che Arthur venga scambiato con Icardi (secondo me ormai ex giocatore) -