Arsenal-West Ham, le formazioni ufficiali: caccia al 4° posto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due obiettivi in palio, il prestigio per la vittoria di un derby e il quarto posto in classifica: la sfida tutta londinese tra Arsenal e West Ham, valida per la giornata 17 di Premier League, promette scintille (di seguito le formazioni ufficiali). Dopo un avvio difficile in campionato con tre sconfitte in altrettante partite, i Gunners hanno cambiato marcia e adesso sono sesti a due punti dal quarto posto che vale la zona Champions, posizione occupata proprio dai rivali odierni. La squadra di Arteta è tornata a vincere nell’ultimo turno battendo 3-0 il Southampton, riscattandosi dopo le sconfitte contro Manchester United ed Everton. L’Arsenal vanta buoni precedenti contro gli Hammers tra le mura amiche: 10 nelle ultime 11 partite casalinghe di campionato, l’ultima ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due obiettivi in palio, il prestigio per la vittoria di un derby e il quartoin classifica: la sfida tutta londinese traHam, valida per la giornata 17 di Premier League, promette scintille (di seguito le). Dopo un avvio difficile in campionato con tre sconfitte in altrettante partite, i Gunners hanno cambiato marcia e adesso sono sesti a due punti dal quartoche vale la zona Champions, posizione occupata proprio dai rivali odierni. La squadra di Arteta è tornata a vincere nell’ultimo turno battendo 3-0 il Southampton, riscattandosi dopo le sconfitte contro Manchester United ed Everton. L’vanta buoni precedenti contro gli Hammers tra le mura amiche: 10 nelle ultime 11 partite casalinghe di campionato, l’ultima ...

