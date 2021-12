Arsenal | Arteta toglie la fascia da capitano ad Aubameyang

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pierre Emerickè sempre più lontano dall’. Mikello ha declassato dal rango die l’attaccante non sembra averla presa bene, tanto che ora sta già pensando alla prossima squadra. I motivi dietro questa scelta, non la prima, del tecnico spagnolo, sarebbero di natura comportamentale, o meglio legati al regolamente che tutti i giocatori dovrebbero rispettare. Ebbeneha violato queste norme ritardando il rientro da un suo viaggio in Gabon, prima concordato con la società. Da qui è partito prima lo scontro conche gli ha tolto la, e poi con la società che gli negato invece la prossima presenza contro il West Ham. Pierre Emerick: la sua storia con i Gunners è ...

La Gazzetta dello Sport

Scenario simile per un'altra punta proposta ai bianconeri, ovvero Pierre - Emerick Aubameyang, in aperta rottura con l'tanto chel'ha degradato dal ruolo di capitano e messo fuori rosa.Il turno infrasettimanale di Premier League prosegue mercoledì con il derby di Londra trae West Ham. La squadra difin qui ha fatto molto bene in casa (6 vittorie, un pari e una sconfitta) e ha vinto 3 - 0 l'ultima col Southampton. Il West Ham, reduce dallo 0 - 0 col ...Pierre-Emerick Aubameyang è finito incredibilmente fuori rosa. L'attaccante originario del Gabon è stato messo ai margini del ...Nell'ultima partita è stato Lacazette ma abbiamo anche Xhaka che ha indossato la fascia in passato. Per noi è un giocatore importante, ma non è il momento di affrettare la scelta' Nel corso dell'ultim ...