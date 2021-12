Arrivare in ritardo o allontanarsi prima della conclusione dal Collegio docenti senza giustificato motivo, sanzione disciplinare valida? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un Dirigente scolastico irrogava una sanzione disciplinare (del richiamo scritto) poiché una docente era arrivata con mezz'ora di ritardo al Collegio docenti, e si era allontanata prima che fosse finita la riunione, il ritardo era giustificato dal fatto che l'orario iniziale era stato anticipato da una comunicazione successiva che, però, recando una data sbagliata, sembrava precedente alla prima comunicazione e della quale non aveva quindi tenuto conto, così confondendosi sull'orario di inizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un Dirigente scolastico irrogava una(del richiamo scritto) poiché una docente era arrivata con mezz'ora dial, e si era allontanatache fosse finita la riunione, ileradal fatto che l'orario iniziale era stato anticipato da una comunicazione successiva che, però, recando una data sbagliata, sembrava precedente allacomunicazione equale non aveva quindi tenuto conto, così confondendosi sull'orario di inizio. L'articolo .

