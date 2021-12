Arresto Ferrero, rischio Natale in carcere: la situazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex presidente della Sampdoria Ferrero si trova ancora in carcere e rischia di trascorrere lì anche il Natale Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, resta nel carcere di San Vittore. Per il momento la sua detenzione resta confermata e si attende di conoscere la data dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro. I legali di Ferrero sperano nella attenuazione della misura di custodia cautelare. La sensazione, come conferma La Gazzetta dello Sport, è che l’udienza possa essere fissata per l’inizio della prossima settimana. Il rischio per Ferrero è quello di passare il Natale a San Vittore. Il Tribunale del Riesame, in realtà, tende a emettere la sua sentenza in pochi giorni, ma essendo così vicini alle festività ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ex presidente della Sampdoriasi trova ancora ine rischia di trascorrere lì anche ilMassimo, ex presidente della Sampdoria, resta neldi San Vittore. Per il momento la sua detenzione resta confermata e si attende di conoscere la data dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro. I legali disperano nella attenuazione della misura di custodia cautelare. La sensazione, come conferma La Gazzetta dello Sport, è che l’udienza possa essere fissata per l’inizio della prossima settimana. Ilperè quello di passare ila San Vittore. Il Tribunale del Riesame, in realtà, tende a emettere la sua sentenza in pochi giorni, ma essendo così vicini alle festività ...

