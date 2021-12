Arleo: “Turismo e ristorazione, nuove chiusure li farebbero fallire” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Gli effetti (devastanti) della pandemia su Turismo e ristorazione. Il coordinatore dell’Osservatorio ‘Next Generation’ di ‘Competere.eu’, il salernitano Giuseppe Arleo, afferma: “Le aziende del Turismo sono a rischio. L’aumento dei contagi dovuto alla nuova variante Omicron e le misure di contenimento necessarie per fermarlo rischiano di mettere in ginocchio il Turismo, un comparto che risente delle ricadute economiche legate alla pandemia. Le sofferenze nel comparto alloggio-ristorazione in ottobre hanno ripreso ad aumentare: è un segnale chiaro”. Nello specifico: “La diffusione della variante Omicron e il conseguente aumento dei contagi rischiano di riportare indietro le lancette del tempo allo scorso anno quando la terza ondata, iniziata in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Gli effetti (devastanti) della pandemia su. Il coordinatore dell’Osservatorio ‘Next Generation’ di ‘Competere.eu’, il salernitano Giuseppe, afferma: “Le aziende delsono a rischio. L’aumento dei contagi dovuto alla nuova variante Omicron e le misure di contenimento necessarie per fermarlo rischiano di mettere in ginocchio il, un comparto che risente delle ricadute economiche legate alla pandemia. Le sofferenze nel comparto alloggio-in ottobre hanno ripreso ad aumentare: è un segnale chiaro”. Nello specifico: “La diffusione della variante Omicron e il conseguente aumento dei contagi rischiano di riportare indietro le lancette del tempo allo scorso anno quando la terza ondata, iniziata in ...

