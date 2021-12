Advertising

Affaritaliani : Aria e aule sanificate con fotocatalisi, test in liceo milanese - LIngles_ : @RobertoBurioni @EdoardoBuffoni Volentieri apriamo le finestre ma se ci fossero aule con areatori e ricambi di aria… - Vortexmagnus1 : @fgavazzoni Bravo Federico. Oltretutto ci sono interventi che potrebbero essere fatti per migliorare aerazione e ve… - FioriFlavio : @andreafontanot @m_starnini @sbruffino Tutto vero, su SW però si è già mosso Brunetta, sui mezzi pubblici più che r… - Carlo_Asterix : @Adnkronos Lampade,filtri,vernici,code di rospo e sangue di drago..Obbligo di mascherine e di vaccino x ragazz,pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria aule

askanews

Si tratta di piccoli split, installati in, laboratori e uffici del liceo pubblico milanese, ... che viene poi nebulizzata nello stesso ambiente sanificando tanto l'quanto le superfici. Una ...... perché negli studi non ho mai eccelso e non ho perso occasione per disertare le. Nessuno ha ... quello senza motore in parapendio e deltaplano, sulle ali del vento e delle masse d'...Mercoledì, 15 dicembre 2021 Home > aiTv > Aria e aule sanificate con fotocatalisi, test in liceo milanese Milano, 15 dic. (askanews) - A fronte della crescita costante nelle ultime settimane dei casi ...Un blocco della caldaia ha reso la situazione ancora più critica. La dirigente Sebastiani: "Abbiamo segnalato i problemi alla Provincia" ...