Apre un nuovo ClioPopUp, il negozio di ClioMakeUp… E siamo a 5 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, Padova Firenze, Torino e ora alla conquista della Puglia: la celebre youtuber ha deciso di aprire ancora uno store a Bari, per la gioia di tutti i fan, con i prodotti della sua linea: dai rossetti cremosi CreamyLove al mascara vegan DarkLove. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, Padova Firenze, Torino e ora alla conquista della Puglia: la celebre youtuber ha deciso di aprire ancora uno store a Bari, per la gioia di tutti i fan, con i prodotti della sua linea: dai rossetti cremosi CreamyLove al mascara vegan DarkLove. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fattoquotidiano : Talon Avil è una squadra speciale delle forze armate Usa, pochi ne conoscevano l'esistenza. Per colpire gli estremi… - VinoNews24 : Nasce il Consorzio Suvereto e Val di Cornia Wine. Nel ricordo di Walter Gasperini si apre ufficialmente il nuovo co… - FootballAndDre1 : @Brunaldo2105 @PinoVaccaro77 @Roberto23186246 @FBiasin Tutto merito di Pino, nuovo conduttore di C'è posta per te.… - Lella90035702 : calcare palchi sempre più sicuro ,raccogliere i frutti meritati del tuo impegno e questa sera si apre un'altro cap… - lifestyleblogit : PENNY Market apre a Bari un nuovo punto vendita nella centralissima via Pasubio - -