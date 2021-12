Apre un nuovo ClioPopUp, il negozio di ClioMakeUp… E siamo a 5 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, Padova Firenze, Torino e ora alla conquista della Puglia: la celebre youtuber ha deciso di aprire ancora uno store a Bari, per la gioia di tutti i fan, con i prodotti della sua linea: dai rossetti cremosi CreamyLove al mascara vegan DarkLove. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, Padova Firenze, Torino e ora alla conquista della Puglia: la celebre youtuber ha deciso di aprire ancora uno store a Bari, per la gioia di tutti i fan, con i prodotti della sua linea: dai rossetti cremosi CreamyLove al mascara vegan DarkLove. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fattoquotidiano : Talon Avil è una squadra speciale delle forze armate Usa, pochi ne conoscevano l'esistenza. Per colpire gli estremi… - mattiaceracchi : RT @apre_it: ?? #APREmagazine: il nuovo numero on line! ?? - apre_it : ?? #APREmagazine: il nuovo numero on line! ?? - CorriereCitta : Tivoli, il 20 dicembre apre il nuovo Hub vaccinale al Palasport: ”Fino a duemila dosi al giorno” - Nutizieri : Apre nuovo impianto di manutenzione dei treni regionale: è al deposito del Lazzaretto, in 200 al lavoro… -