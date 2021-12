Appuntamenti teatrali a Salerno e provincia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Monica De Santis La Beat Teatro presenta “La vacca” Il 17 dicembre al Centro?Sociale di Pagani andrà in scena lo spettacolo dal titolo “La Vacca” proposto dalla compagnia Beat Teatro. Tre vacche che si incontrano. Tre vacche perfettamente umane. L’uomo, la bestia e la virtù di non essere mai sazi, di sentire il peso antipatico dell’insoddisfazione. Il vuoto del desiderio va colmato. Donata, Mimmo e Elia. Legati e insieme lontani chilometri, distanti, nella lingua, nell’età e nel desiderio nascosto, mantenuto rigorosamente segreto. Davide Speranza in? Terra di Nessuno Fedele Studio, venerdì 17 dicembre, alle ore 19:30, a Nocera Inferiore, presso lo spazio espositivo situato in via Luigi Battipaglia 4, presenta lo spettacolo dal titolo Terra di Nessuno – Racconto di un Natale che fermò la guerra. L’iniziativa consisterà in un racconto a due voci della tregua di Ypres, episodio ...