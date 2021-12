Apple TV+ sbarca su Sky Q anche in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Apple TV+ è arrivata su Sky Q in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Nel Regno Unito è disponibile anche su Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky. Dalla pluripremiata commedia Ted Lasso all’imperdibile The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agli Apple Original direttamente da Sky L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021)TV+ è arrivata su Sky Q in, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Nel Regno Unito è disponibilesu Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky. Dalla pluripremiata commedia Ted Lasso all’imperdibile The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agliOriginal direttamente da Sky L'articolo

